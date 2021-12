Rio de Contas mantém viva a tradição de comemorar o Corpus Christ

A cidade histórica de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, mantém viva a tradição de comemorar o Corpus Christ. Neste feriadão, o destino turístico registra uma boa procura no setor de hotelaria. Neste período, o município ganha um colorido especial com a colocação dos tapetes de pó de madeira no trajeto da procissão do Jesus Sacramentado, bem como luminárias penduradas nas casas e prédios públicos encantam os visitantes. A previsão da secretária municipal de Turismo, Cléria Santos, é que os hotéis e pousadas cheguem à ocupação média de 70%, podendo melhorar a partir desta quinta (31), se a oferta de combustíveis se mantiver estável na região.

Há casas de hospedagem que já estão com lotação completa. É o caso da Pousada Pérola do Rio, localizada no centro, que oferece mais de 30 acomodações. “Estamos com 100% das reservas preenchidas, não só para o Corpus Christi, mas também para o São João”, declarou a recepcionista Vera Lúcia. Já os 18 quartos da Pousada Rio de Contas, uma das mais antigas da região, foram reservadas por grupos que fazem passeios para a cidade nesta ocasião, como informou o gerente Anfilófio Gottschall.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH) Regional, Wilson Spagnol, ressalta que mesmo com o período de baixa estação e com as consequências da greve dos caminhoneiros, a ocupação será positiva. “A expectativa é de boa movimentação regional em um dos principais polos ecoturísticos da Bahia, com muita gente que vem de Vitória da Conquista e de Nanuque (MG)”, registrou.

