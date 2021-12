Riacho de Santana terá seu sistema de abastecimento de água ampliado

A ampliação do sistema de abastecimento de água de Riacho de Santana e a liberação de de estudos hidrológico, bem como a locação de poços tubulares para a complementação da demanda do sistema, foram autorizadas pelo governador Rui Costa, em visita ao município, no sábado (28). Na ocasião, também foi assinada a publicação dos editais de licitações para a restauração dos cinco quilômetros do Acesso Sul à BR-430, no valor de R$ 1.222 milhão, e para obras de pavimentação de ruas e construção de uma praça no distrito de Vesperina.

“Estamos fazendo um investimento importante. A obra de ampliação do sistema de abastecimento já está licitada e vai ser iniciada no valor de R$ 6,195 milhões para reforçar e reestruturar todo o sistema do município. Evidentemente que o projeto maior é puxar água da adutora do Algodão, que traz água do Rio São Francisco, e que é um pleito da cidade, mas antes nós temos que tomar as providências com obras mais rápidas para garantir o abastecimento de água”, explicou Rui Costa.

Ainda em sua visita a Riacho de Santana, o governador realizou a entrega de duas mil mudas de essências florestais e 13 mil de mandioca, além de três tratores com implementos para os municípios de Caculé, Palmas de Monte Alto e Riacho de Santana. Também foram distribuídos 776 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Rui Costa também autorizou a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), empresa vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), a celebrar convênio com a prefeitura de Oliveira dos Brejinhos para cessão de mais 27 mil tubos para as localidades de Seis Tiros I e II, Malhada de Areia, Comprida e Pajeú.

O governador ainda autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva, beneficiando 52 famílias da Agricultura Familiar. Na área da Saúde, foi anunciada a doação de equipamentos para dois Postos de Saúde de Riacho de Santana e de um equipamento de Raio-X para o hospital do município, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB).

