Relaxamento social e campanhas eleitorais provocam aumento da Covid-19 em Livramento

Um pico de crescimento dos casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus foi registrado no município de Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano. O secretário municipal de Saúde, Gerardo Júnior, afirmou que o relaxamento social e os eventos de campanha eleitoral estão motivando o aumento de casos.

“Temos mais de 200 casos. Para um município do nosso porte e com a pujança do nosso comércio, consideramos ainda poucos casos, dentro da normalidade. Estamos no pico da pandemia, já era esperado este crescimento. Em uma democracia, não podemos prender as pessoas, embora a polícia tenha realizado ações mais enérgicas. Creio que em dezembro a curva comece a melhorar”, disse o gestor, em entrevista ao site Achei Sudoeste.

O secretário ressaltou que a Secretaria de Saúde tem alertado a comunidade para que os cuidados sejam mantidos e reforçados, visando o controle da curva de progressão da Covid-19, doença causada pelo Coronavírus. (Com informações do Achei Sudoeste).

