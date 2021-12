Região de Vitória da Conquista vai ganhar policlínica regional

As obras de construção da Policlínica Regional de Saúde da região de Vitória da Conquista serão iniciadas de imediato, conforme autorização do governador Rui Costa, nesta sexta-feira (6), em visita ao município do Sudoeste baiano. A unidade, que contará com um investimento de R$ 22,6 milhões, vai oferecer atendimento para 18 especialidades, com salas de atendimento ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapia (raio-x, ultrassonografia, tomografia, mamografia, ressonância magnética, endoscopia, ergometria, eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma), para tratamento de diabéticos e coletas laboratoriais e para procedimentos ambulatoriais, apoio técnico e logístico.

O equipamento, de acordo com o governador, vem para completar os serviços dos postos de saúde. “Eu entendo que a melhor política pública de saúde é aquela que faz prevenção, ou seja, que evita que as pessoas fiquem doentes ou evita que o problema se agrave. Muitos municípios não possuem determinadas especialidades ou não dispõem de serviços de exames mais complexos. É aí que entra a Policlínica Regional, que vai funcionar neste modelo que eu acredito muito, que é o consórcio de saúde, reunindo as cidades da região para que cada população tenha acesso ao atendimento nesta unidade”, declarou.

Até o momento, 28 municípios fazem parte do consórcio de saúde que irá utilizar os serviços da policlínica. A unidade atenderá a demanda de 648 mil baianos das seguintes cidades: Vitória da Conquista, Anagé, Barra Da Choça, Belo Campo, Bom Jesus Da Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Ibicuí, Iguaí Itambé, Itapetinga, Itarantim, Macarani, Maetinga, Maiquinique, Mirante, Nova Canaã, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeira Do Largo e Tremendal.

Na Bahia, já foram instaladas Policlínicas Regionais nas cidades de Teixeira de Freitas, Irecê, Jequié e Guanambi. Nessa quinta-feira (6), o governador autorizou a construção da policlínica da região de Juazeiro, com o investimento de R$ 22 milhões. Além disso, estão previstas a implantação de outras unidades regionais em Santo Antônio de Jesus, Valença, Feira de Santana e Alagoinhas. O Governo pretende alcançar o número de 17 policlínicas construídas ou com obras iniciadas até o final deste ano.

Rui Costa autorizou, também, o início imediato das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Vitória da Conquista. Foram aplicados cerca de R$ 6,5 milhões para a realização de cerca de quatro mil ligações domiciliares. O serviço de extensão de rede de abastecimento de água dos povoados de Samambaia e Pé do Morro, em Brumado, também foi autorizado pelo governador. A ação representa um investimento de cerca de R$ 4 milhões e beneficiará 6,4 mil habitantes. O governador autorizou, ainda, o início das obras de construção do sistema de abastecimento de água nas localidades de Duas Vendas e Limeira, em Conquista, em um investimento é de R$ 750 mil.

