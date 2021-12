Redução de homicídios em Guanambi é exaltada pelo comandante do 17º BPM

Uma redução significativa no número de homicídios foi constatada em Guanambi pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O tenente coronel Arthur Mascarenhas, comandante da corporação, creditou os resultados obtidos ao exitoso trabalho realizado pela PM no município do Sudoeste baiano.

De acordo com o 17º BPM, a atuação focou no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. “O meu foco como comandante de unidade sempre foi o combate duro a essas quadrilhas de tráfico de drogas. Fizemos muitas apreensões e prisões. Os que quiseram enfrentar a polícia acabaram morrendo”, disse o comandante, ao site Achei Sudoeste.

O tenente coronel agradeceu à tropa pela atuação, ao longo do ano. “Nada disso seria possível sem o empenho, a dedicação e a compreensão da nossa filosofia de trabalho. Os frutos desse trabalho eu imputo aos nossos policiais. Para 2021, continuaremos com a repressão ao crime”. (Informações do Achei Sudoeste).

