Recuperação de estradas e construção de sistema de abastecimento são autorizados em Livramento

Em visita ao município de Livramento de Nossa Senhora, no sábado (27), o governador Rui Costa assinou ordem de serviço para a restauração e manutenção de trechos das rodovias BA-152 (Caturama - Livramento) e da BA-148 (Livramento – Brumado), por um período de cinco anos. O investimento de R$ 81 milhões irá beneficiar mais de 292 mil pessoas que circulam nos 12 municípios da região. As estradas que serão restauradas recebem um tráfego de 2,2 mil veículos por dia.

Serão beneficiados os municípios de Brumado, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas, Paramirim, Erico Cardoso, Caturama, Botuporã, Tanque Novo, Rio do Pires, Macaúbas, Igaporã. O caminhoneiro Carlos das Neves comemora a requalificação das estradas. “Para a gente que tira nosso sustento dessas vias, é maravilhoso. Porque é uma garantia a mais que vamos fazer nosso serviço e voltar para nossas famílias em segurança”.

Ainda no município do Sudoeste baiano, o governador autorizou a publicação do edital de licitação para a construção do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Iguatemi. Com investimento de R$ 4,8 milhões, as obras vão atender à demanda de cerca de 1,2 mil pessoas que vivem em uma área que, atualmente, não é atendida pelo serviços da EMBASA. Para a implantação do novo sistema serão construídas a adutora e uma rede de distribuição 33 mil metros, com 300 ligações previstas.

“Essa obra de abastecimento de água vai interferir diretamente na vida da população. São 33 km de tubulação pra fazer a água chegar até a comunidade. Além disso, assinamos as ordens de serviço para manutenção de estradas, num contrato de cinco anos, onde a empresa se compromete a manter a estrada com boa qualidade”, afirmou o governador.

O governador entregou, ainda, uma quadra poliesportiva no bairro Estocada e participou da inauguração da reforma do prédio e a informatização da 2ª Regional de Trânsito (RETRAN), localizada no bairro Taquari, e da entrega da recuperação da Delegacia de Polícia Territorial. O governador também autorizou a Secretaria da Educação do Estado a celebrar o Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel do Colégio Estadual Humberto Souza Leal ao comando geral da Polícia Militar da Bahia para a instalação da sede da 46ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Além disso, 3.128 Cadastro Ambiental Rural (CAR), emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, através do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), foram entregues.

adblock ativo