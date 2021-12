Recuperação de estradas e ações em apoio à agricultura familiar são anunciadas em Candiba

Mais 25 quilômetros de estradas serão recuperados no Centro Sul baiano. Isso porque o governador Rui Costa assinou no último sábado (14), a ordem de serviço para a recuperação de 12 quilômetros da BA-612 que ligam Candiba a Pilão e outros 13 da BA-912 que ligam o Distrito de Ceraima a Guanambi.

O empresário Evaldo Viana tem um laticínio à margem da BA-612, próximo a Candiba e está animado com a recuperação da estrada. “Eu estou ampliando o laticínio, onde produzo queijo, requeijão, iogurte e a recuperação da estrada é importante para o escoamento de toda essa minha produção para os municípios da região”, contou.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, anunciou, ainda, que duas estradas serão recuperadas na região. "Uma é o acesso ao município de Candiba, com aproximadamente 12 quilômetros, e outro é o acesso ao distrito de Ceraima, em Guanambi, onde está implantada uma sede do Instituto Federal de Educação (IFBA), facilitando, portanto o acesso dos alunos".

Ainda segundo o secretário, o Governo do Estado está trabalhando para que em 2018 mais de cinco mil quilômetros de rodovias estejam em obras. “Na próxima semana, o governador Rui Costa estará em outros municípios assinando ordens de serviço e, no mês de novembro, nós temos uma série de novos contratos sendo assinados”.

AGRICULTURA FAMILIAR - Durante a visita à região, o governador participou também de um conjunto de ações de apoio à agricultura familiar e entregou 50 mil mudas de palma forrageira para 50 famílias do semiárido; 42 barracas para qualificação da feira livre e dinamização da comercialização dos produtos da agricultura familiar; cerca de 1.400 certificados de Cadastro Ambiental Rural; assinou convênio para assistência técnica e aquisição de veículos, por meio do programa Mais Ater; e autorizou, ainda, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar convênio para mecanização rural, objetivando a limpeza de afiadas e preparo do solo.

O agricultor Familiar Osvaldino Pereira, 64 anos, mora há 45 na propriedade rural que agora está certificada. "A gente não tinha documento nenhum e receber o certificado da mão do governador é uma felicidade muito grande. Agora, eu posso ir no banco e fazer um financiamento para investir na minha propriedade", comemora.

Sobre a distribuição de mudas de palma, Rui afirmou que por muito tempo se usou a expressão combater a seca erroneamente e afirmou: “Não se combate o clima, a gente aprende a conviver e a produzir nas regiões e a palma é um produto importante para alimentar os animais em período de estiagem. Por isso, nós adquirimos 19 milhões de mudas de palma e entregamos aqui, hoje, 50 mil mudas, para os agricultores fazerem a reserva alimentar”.

