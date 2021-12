Recuperação da BA-555 é promessa de desenvolvimento ao Vale do Jiquiriçá

O município de Lafaiete Coutinho, no Vale do Jiquiriçá, está ligada por uma nova estrada até o entroncamento com a BR-116. Trata-se da BA-555, entregue pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira (20). São 13 quilômetros recuperados da importante rodovia para o desenvolvimento da cidade, em um investimento de R$ 4 milhões. “Tenho certeza de que esse acesso trará tranquilidade, conforto e segurança para a população”.O motorista de ambulância, Luiz Carlos Lima, acredita que estrada facilitará o acesso ao hospital Prado Valadares, em Jequié. “Para chegar lá, eu demorava 40 minutos, por causa dos buracos. Agora, gasto menos de 20 minutos do posto de saúde até o hospital. Esse tempo ganho na estrada pode salvar uma vida”.

Com a BA-555, os pequenos agricultores também serão beneficiados, pois poderão levar os seus produtos para comercializar nos centros urbanos maiores. Gerente de um supermercado, Anderson Brandão diz que, com os pequenos agricultores melhorando a sua renda, circula mais dinheiro na cidade. “Os produtores têm uma renda melhor e vêm comprar no comércio local. Os comerciantes, por sua vez, tinham despesa com a manutenção de veículos. Então, a nova estrada é importante para todos nós”.

Edvandro de Jesus, responsável por uma loja de materiais de construção considera que a rodovia recuperada melhora a venda para quem não mora no centro e facilita o acesso aos produtores. “São coisas pesadas, cimento, pisos, lajota, ferro. Então, os fornecedores reclamavam muito da estrada. Agora chega tudo mais rápido”.

