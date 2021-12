Rastreamento do Câncer de Mama chega à região de Vitória da Conquista

Mais de 22 mil mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos poderão participar do Programa Saúde Sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, que acontece entre 26 de fevereiro e 7 de junho, na região de Vitória da Conquista. O atendimento acontecerá das 7 às 18 h e, para ser atendida, a mulher deve levar o Cartão do SUS, um documento de identidade e um comprovante de endereço. O programa quem por objetivo a realização de mamografia, exame que detecta precocemente o câncer de mama.

O programa atenderá em 19 municípios da região. No entanto, inicialmente, serão visitados os municípios de Vitória da Conquista e Caraíbas. Em Vitória da Conquista, a unidade móvel, que estará estacionada na Avenida Brumado, no Centro Cultural Glauber Rocha, no período de 26 de fevereiro a 14 de março, terá capacidade para realizar até 200 mamografias bilaterais em um só dia. Neste município, 2.100 mulheres poderão realizar o exame.

Já em Caraíbas, a unidade móvel estará de 26 de fevereiro até 2 de março, atendendo na Praça Exupério Silva, centro da cidade, e 706 mulheres estão dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 50 a 69 anos, considerada de maior risco para a doença.

“Sabemos que o câncer de mama para ser detectado precocemente é preciso que a mulher realize a mamografia e, com isso, se positivo for o resultado, ela poderá ter todo o tratamento necessário para a sua recuperação”, explica Jucélia Nascimento, diretora de Programas Estratégicos da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

Ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, o Saúde sem Fronteiras tem como diferencial o acompanhamento das mulheres com mamografias inconclusivas, com a oferta de exames complementares para o diagnóstico e o encaminhamento ao tratamento, visando à integralidade do atendimento. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia.

