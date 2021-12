Quentinhas são distribuídas a pessoas em situação de rua em Vitória da Conquista

Uma ação promovida por policiais do Esquadrão de Motociclistas Falcão da Polícia Militar, em Vitória da Conquista, distribuiu 100 quentinhas e pães, nesta quarta-feira, 17, para pessoas em situação de rua e famílias de baixa renda.

"Foi uma parceria com a igreja evangélica Ancião. Fomos nos locais de mais difíceis acessos e fizemos essa ação social tão importante para quem precisa do nosso apoio. Próxima semana entregaremos nas mesmas localidades 75 cestas básicas, máscaras e cobertores" informou o comandante do Esquadrão Falcão, major Carlos Elder Coelho de Abreu.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), todos os policiais da unidade foram testados para a Covid-19. Segundo o major, é uma preocupação prioritária, já que os profissionais estão nas ruas.

