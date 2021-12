Quatro pessoas morrem após acidente envolvendo carro e ônibus na BA-262

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus deixou quatro pessoas mortas, na tarde deste domingo, 27, na BA-262, entre as cidades de Poções e Nova Canaã, sudoeste baiano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu no Km-235. As vítimas são Helton Silva Novaes, de 35 anos; Jamile da Silva Ferreira, 21 anos; Guilherme Ferreira da Silva, 17 anos; e Emilly da Silva, de 2 anos.

Ainda conforme o órgão, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas e compareceram até o local.

Os corpos das vítimas, que faziam parte da mesma família e moravam na cidade de Poções, foram levados ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista

