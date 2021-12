Quase 800 litros de combustíveis vendidos ilegalmente são apreendidos na BR-116

A Operação Chama Acesa, deflagrada nesta terça-feira, 31, pela Polícia Rodoviária Federal, vistotiou pontos que estariam sendo utilizados para a prática e comercialização ilegal de combustível.

Na BR-116, no município de Cachoeira do Pajeú (MG), trecho sob circunscrição da Delegacia de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foram apreendidos 780 litros de óleo diesel que eram comercializados de forma ilegal.

As apreensões ocorreram em três imóveis, localizados entre os quilômetros 23 e 25 da BR-116. Três homens foram detidos e confessaram que adquiriram o produto com caminhoneiros.

Dezenas de bombonas utilizados para armazenar o diesel foram apreendidas. Os envolvidos e as cargas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul, Minas Gerais.

Os detidos responderão pelos crimes de Produzir, comercializar, transportar, ter em depósito produto ou substância tóxica.

