Protocolo de intenções para construção de policlínica em Conquista é assinado

O governador Rui Costa assinou, nesta sexta-feira (22), o protocolo de intenções com 28 municípios para a para criação do Consórcio Público de Saúde da região de Vitória de Conquista e Itapetinga e, então, a construção da Policlínica Regional de Saúde.

“Esse é mais um passo para a gente elevar a qualidade no atendimento à saúde pública aqui na região de Vitória da Conquista, com isso 28 municípios vão passar a ter um um melhor atendimento. Até a inauguração da policlínica esse número pode aumentar à medida que outros municípios se interessem em integrar o consórcio”, afirmou o governador.

O investimento na Policlínica será de R$ 24 milhões, divididos igualmente entre as obras de edificação e compra de equipamentos. O governador garantiu que após a ordem de serviço da obra, a construção da policlínica terá duração de nove meses. O equipamento será construído ao lado do Hospital de Base de Vitória da Conquista e vai atender a demanda de 543 mil habitantes. A iniciativa tem por finalidade regionalizar os serviços de saúde, com garantia de cobertura para a realização de exames gratuitos solicitados pelo Sistema Único de Saúde no Estado.

O consórcio assinado é formado por Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caatiba, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Macarani, Maetinga, Maiquinique, Mirante, Nova Canaã, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo, Tremedal e Vitória da Conquista.

Na oportunidade, ainda foram entregues ambulâncias para os municípios de Belo Campo, Cordeiros, Macarani, Poções, Encruzilhada, Tremedal, Caetanos e Ibipitanga.

Entregas

Nesta sexta-feira (22), foram entregues também as chaves de 84 unidades habitacionais para moradores da comunidade quilombola do Povoado de Boqueirão, em Vitória da Conquista. Os imóveis foram adquiridos pelo Governo do Estado por meio de recursos do Fundo de Combate à Pobreza e representam um investimento de R$ 3,2 milhões.

Além disso, foram entregues, ainda, tratores com implementos agrícolas para os municípios de Abaíra, Cândido Sales, Ibicoara, Potiraguá e Piripá. A ação, que teve um investimento de cerca de R$ 480 mil, tem por objetivo o fortalecimento da agricultura familiar nas localidades contempladas.

