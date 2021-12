Promotor é conduzido à delegacia após evento com 100 pessoas em Caetité

Na madrugada deste sábado, 12, um promotor de eventos, que não teve a sua identidade revelada, foi conduzido à Delegacia por organizar um evento em um sítio, na comunidade de Cachoeirinha, situada na zona rural de Caetité (distante a 637 km de Salvador), no centro-sul do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes da Polícia Militar (PM-BA) chegaram até a região após serem informados por agentes municipais. O evento possuía aproximadamente 100 pessoas e contava com 36 veículos no local.

O comandante da unidade, Osvaldo Veloso Vidal, informou que os presentes foram identificados e o responsável pela organização da festa clandestina acabou conduzido à Delegacia Territorial (DT) daquele município.

