Projeto Escolas Culturais promove Feira Literária Infanto-Juvenil de Nova Canaã

“O encanto do livro e da leitura” é o tema da Feira Literária Infanto-Juvenil de Nova Canaã, que acontece nesta quarta-feira (20), das 8h30 às 17h, em frente à Câmara Municipal de Nova Canaã, e também dentro do espaço. Realizada pelo Escolas Culturais, projeto desenvolvido pelo governo do Estado, a Flicanzinha contará com a participação de estudantes de escolas públicas e particulares infantis locais e de municípios vizinhos, como Ibicuí, Poções e Iguaí.

A programação consta de instalações de stands de livros infantis; lançamentos de publicações; palestras; contação de histórias; brincadeiras; música; e exibições de filmes para crianças, além de apresentações culturais e cortejo performático preparados pelas unidades escolares convidadas.

Os organizadores da feira explicam que o foco é promover o desenvolvimento cognitivo e motivar a formação de público leitor por meio de alternativas lúdicas, bem como fomentar a criação de uma rede de bibliotecas públicas entre as cidades da região, com a circulação de experiências desenvolvidas e compartilhadas, enxergando o espaço literário como uma extensão da sala de aula.

Sobre o Escolas Culturais

O Projeto Escolas Culturais é desenvolvido por meio da iniciativa interinstitucional entre as Secretarias de Educação (SEC), da Cultura (SECULT) e da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), com a participação na gestão do Instituto de Ação Social Pela Música (IASPM).

