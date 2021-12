Projeto Escolas Culturais é lançado em Seabra

O projeto Escolas Culturais chega ao Colégio Estadual de Seabra, na Chapada Diamantina, nona unidade escolar da rede estadual de ensino a ser transformada em um centro para o fortalecimento da arte e cultura. A ação na escola foi lançada nesta sexta-feira (1º), com as presenças do governador Rui Costa e da comunidade estudantil do município, que participou de apresentações teatrais, de dança, de música e de poesia. O Escolas Culturais visa promover o acesso de crianças e jovens a atividades artísticas e culturais, viabilizando a requalificação da escola para que ela seja um local de produção e representação da diversidade cultural do Território de Identidade em que se encontra.

O estudante Ivanildo Souza, 18 anos, acredita que o Escolas Culturais implantado vai trazer mais cultura e conhecimento para todos nós. “Esse projeto vai permitir que as novas gerações de alunos fiquem mais integradas com a escola”, disse. O diretor do colégio, João Bina, revelou que o projeto é a realização de um sonho. “A maior integração entre a comunidade e a escola é o desejo de todo profissional da área de educação. Hoje, a comunidade veio para a escola e já demonstra abraçar essa proposta que vai mudar a realidade de cada um dos alunos, professores e familiares”.

O governador Rui Costa explicou para os estudantes que, com o projeto, o colégio passa a representar um espaço para a arte e a cultura dos alunos das redes estadual e municipal e, também, da comunidade. “Nosso objetivo é que a escola se transforme em um equipamento para a cidade inteira, que ela se transforme em um local de lazer e cultura, com sala de cinema e espaço para apresentações de teatro. Queremos unir educação, cultura e esporte. Tudo isso transforma a vida do povo, melhorando a capacidade criativa da juventude".

Escolas Culturais

O projeto, que integra o Programa Educar para Transformar, do Governo do Estado, é uma iniciativa conjunta das secretarias estaduais da Educação (SEC), de Cultura (SECULT), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e da Casa Civil, viabilizada pelo Fundo de Combate à Pobreza.

