Projeto Escolas Culturais é implantado em Guanambi

O projeto Escolas Culturais chegou ao município de Guanambi, no sudoeste do Estado, e foi implantado no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães nesta sexta-feira, 24. Apresentações de cordel, capoeira, dança afro e do Terno de Sol, uma variação do Terno de Reis que conta a história do sol e da lua marcaram o evento de implantação do projeto. A partir de agora, com o Escolas Culturais, diversas manifestações culturais estarão acessíveis a toda a sociedade, e não apenas para a comunidade acadêmica, em oficinas, apresentações e cursos abertos ao público, realizados na própria escola do município.

Durante o lançamento do projeto, o governador Rui Costa anunciou que todas as escolas culturais da Bahia terão uma escola técnica para a cadeia produtiva da cultura. Serão cursos para produtores, iluminadores, cenógrafos, entre outros. “O objetivo é transformar a vida das pessoas. Educação não é apenas Português, Matemática, História e Geografia. Arte e cultura também são Educação. Aqui, em Guanambi, nós ainda vamos incorporar a área da frente ao colégio e construir uma quadra coberta”, afirmou Rui, que último dia 17, já havia anunciado, no lançamento do projeto em Teixeira de Freitas, que as escolas culturais também terão um núcleo do Programa Neojiba.

No total, 85 unidades escolares da rede estadual vão receber o projeto. Esses colégios estão focados no fortalecimento e na dinamização do ambiente escolar, visando potencializar os projetos estruturantes artístico-culturais que desenvolvem, além de fomentar atividades voltadas para o perfil da unidade.

Educar para Transformar

O projeto, que faz parte do Programa Educar para Transformar, é uma iniciativa conjunta das secretarias estaduais da Educação, de Cultura (SECULT), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e da Casa Civil. A iniciativa tem o objetivo de promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida.

