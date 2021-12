Projeto Escolas Culturais é implantado em colégio de Vitória da Conquista

O projeto Escolas Culturais foi lançado nesta sexta-feira (24), no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista, com apresentações de fanfarra, música, poesia, teatro, dança e outras manifestações artísticas protagonizadas pelos estudantes. Durante o evento, o cantor e compositor Xangai fez uma participação especial. A ação, que visa potencializar as experiências artísticas e culturais já existentes nas unidades escolares da rede estadual, bem como fomentar novas atividades, está sendo implantada em 85 escolas estaduais.

Resultado de parceria entre as Secretarias da Educação, de Cultura e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, além da Casa Civil, o Escolas Culturais proporciona que em cada colégio da rede estadual onde o projeto é desenvolvido passe a contar com um coordenador cultural, além de ações de requalificação e aquisição de novos equipamentos para projeção de audiovisual, apresentações artísticas e internet banda larga para o desenvolvimento de programas de rádio e ações de estímulo ao empreendedorismo.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, participou do ato e assinou uma ordem de serviço para o início das obras da cobertura da quadra poliesportiva da unidade escolar. “Esta escola também, a partir de agora, ganhará novos cursos, inclusive da Educação Profissional, pois é o que estamos levando para toda a rede estadual. Hoje, em várias escolas, temos cursos de teatro, de música, do eixo de produção cultural. A secretaria tem que ajudar a escola no que ela decide fazer e, por isso, estamos levando coordenadores pedagógicos para todos os colégios, a partir de uma necessidade apontada por diretores e gestores”.

adblock ativo