Projeto de inclusão produtiva é iniciado em Itambé

O projeto “Produzir para inserir”, lançado pelo Governo da Bahia, na Câmara de Vereadores de Itambé, visa a inclusão profissional de egressos do trabalho degradante e de desempregados. A iniciativa conta com um investimento de, aproximadamente, R$ 556 mil do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD). Deverão ser beneficiados 144 trabalhadores, por meio de ações integradas (qualificação, assistência técnica e distribuição de insumos) para a produção de hortaliças, mudas e tilápia.

Dos trabalhadores contemplados pelo projeto, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães., destacou que 15 foram resgatados em situações degradantes e qualificados no curso de Produtor Agrícola Polivalente, oferecido pelo Programa Qualifica Bahia, em 2018. Os demais beneficiados também serão qualificados e foram selecionados através de busca no banco de dados de instituições que compõem a rede de assistência social e de inserção ao mercado de trabalho.

“O intuito é possibilitar a sustentabilidade e a consolidação da atividade agrícola e da piscicultura como alternativa de atividade profissional para os participantes”, afirmou o gestor.

