Projeto de estudantes de Vitória da Conquista é inserido no Banco de Práticas Inspiradoras do MEC

O Jogo Choice, um game digital desenvolvido por estudantes da rede estadual de Vitória da Conquista, através da incubadora de projetos do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) do município do Sudoeste baiano, está entre as 30 boas práticas inseridas no acervo do Banco de Práticas Inspiradoras. A plataforma, lançada pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com o Instituto Península, tem a proposta de divulgar histórias exemplares de atuação de professores da rede pública em salas de aula em todo o Brasil.

Com o objetivo de promover a reflexão sobre hábitos saudáveis na adolescência, o Choice foi desenvolvido por Luiz Borges, Felipe Souza e Tiago Silva, todos com 17 anos, sob a orientação da professora Elmara Souza, que já tinha sido finalista do Prêmio Professores do Brasil 2017, do MEC, concorrendo com mais de mil projetos inscritos de todo o país. O Choice, explica, é jogado com 18 cartas digitais, a partir de perguntas sobre o comportamento e a prática de atividades físicas sobre um assunto atual: obesidade na adolescência.

“É uma alegria enorme ver um projeto desenvolvido por meninos da escola pública se destacar nacionalmente. Saber que, como professora orientadora, inspirei esses jovens, é muito gratificante. Além de difundirmos um projeto que tem uma importante função social, estamos divulgando o potente e diferenciado trabalho de produção de conhecimentos que realizamos no CJCC”, comemora Elmara. A obesidade no Brasil, enfatiza, é um problema de Saúde Pública. “Temos registros de altos índices de obesidade na adolescência no país. Mais de 30% dos jovens têm sobrepeso. Com o jogo, exercitamos a curiosidade intelectual dos nossos estudantes interessados em linguagem de programação, fazendo-os refletir sobre a saúde e, assim, criar uma solução tecnológica que ajude a conscientizar outros jovens sobre o tema”, afirma.

O Jogo Choice já recebeu prêmios importantes, como o da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), e rendeu um artigo, escrito pelos jovens com a sua ajuda, para o congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no ano passado.

Práticas inspiradoras

O Banco de Práticas Inspiradoras reúne projetos realizados por professores da rede pública, a partir de temas alinhados ao conteúdo das dez competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), através de uma abordagem que estimula o aluno a refletir de maneira mais ampla e criativa. O objetivo da plataforma do MEC é promover uma reflexão mais ampla sobre o papel dos professores e inspirá-los a desenvolverem práticas inovadoras e ajudá-los na implementação da Base em suas realidades. As boas práticas, relatadas em formato de artigo e vídeo, compreende, entre outras atribuições, a resolução de conflitos; o estímulo ao uso de tecnologia e diferentes linguagens; e a valorização da diversidade. O material pode ser conferidos aqui .

