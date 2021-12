Projeto de cinema ao ar livre apresenta filme de inserção social

O Teatro de Arena, no centro histórico de Lençóis, recebe mais uma edição do Cineclube Fruto do Mato, nesta terça-feira (9), a partir das 19h, com entrada franca. Desta vez, o projeto vai exibir o filme O crime de Aristóteles, de Renata Semayangue e Juca Badaró. O curta-metragem traz uma história sobre cárceres, psicopatia e violência contra a mulher; sobre um submundo das artes plásticas; e, sobretudo, uma história de sensibilidade e inserção social. A atriz Jenny Muller, no papel principal, contracenando com o ator baiano Bertrand Duarte, estará presente na sessão. A iniciativa, que tem entrada franca, tem apoio do Rumos Itaú Cultural e da Prefeitura Municipal de Lençóis.

No papel de Virgínia Sarasvati, uma jovem e promissora estudante de artes plásticas, a atriz Jenny Muller fala da importância de incorporar uma mulher cis: “Embora essa não seja a temática principal do filme, não há como não falar dessa oportunidade. Eu, como artista, também posso fazer qualquer papel. A gente trabalha pra isso. O mais comum é ver artista cis, fazendo papel de trans ou interpretações trans caricatas, estereotipadas, perpetuando a transfobia”, contextualizou a atriz.

Em sua terceira edição, O Cineclube Fruto do Mato está dando prioridade às narrativas de mulheres negras no audiovisual. São dezenas de filmes de ficção e documentários, em sessões mensais, com temáticas relacionadas às questões raciais, de gênero e voltadas para o público LGBTQ. O projeto de cinema ao ar livre também leva filmes dirigidos por mulheres e com temática de gênero e raça para duas comunidades quilombolas da zona rural de Lençóis: Remanso e Iúna.

