Projeto da ABAPA transfere tecnologia para o Sudoeste baiano

Por meio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), os agricultores do Oeste do Estado – que detêm 98% de toda a produção de algodão na Bahia – vêm transferindo tecnologia e possibilitando o crescimento gradual na produção da fibra junto aos pequenos e médios agricultores do Sudoeste baiano. Durante visita técnica, a equipe da ABAPA e os produtores beneficiados pelo projeto comemoraram a previsão de produtividade nessas áreas. Segundo dados da entidade, eles plantaram cerca de 400 hectares de algodão irrigado de um total de 10,6 mil hectares semeado em cidades como Candiba, Guanambi, Malhada e Palmas de Monte Alto.

O produtor Gedenon Guedes, de Malhada, que foi contemplado com um dos kits da ABAPA, na safra 2015/2016, conta que expandiu a área irrigada e já cultiva quatro hectares. “O projeto é viável e todos os pequenos produtores acreditam no plantio de algodão e todos tem a intenção de continuar”, relata. O secretário de Agricultura do município, José Castor, faz referência ao apoio da ABAPA ao garantir o desenvolvimento do algodão no Sudoeste baiano. “A entidade tem oferecido grande apoio e esperamos envolver mais produtores para que possam produzir mais do que 300 arrobas/hectare”, destaca o gestor.

No ano passado, a ABAPA forneceu 50 novos kits para que os pequenos produtores da região incrementassem a produção de dez municípios do vale do Iuiu e Guanambi, que na década de 90 já foi o principal pólo de produção de fibra da Bahia. O diretor-executivo da ABAPA, Lidervan Morais afirma que, para a próxima safra, “a ideia é beneficiar novos produtores como forma de continuar a ampliar a produção de algodão irrigado e com transferência de conhecimento e tecnologia para elevar a produtividade, garantindo rentabilidade aos produtores familiares”.

O coordenador do programa fitossanitário da ABAPA, Antônio Carlos Araújo, destaca que os resultados foram animadores também quanto ao combate a pragas e doenças no algodoeiro. “Temos dois integrantes da equipe do programa que visitam e monitoram, semanalmente, as áreas dos produtores beneficiados pelos kits de irrigação. Diante do sucesso desse modelo, já temos muitos interessados que pretendem plantar algodão em rotação com outros tipos de culturas como abóbora, feijão, milho, dentre outros”.

O presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, lembra que após a entrega dos seis primeiros kits de irrigação do projeto piloto da entidade, há quatro anos, o modelo foi copiado na região e que hoje são mais de 400 hectares de algodoeiros irrigado com o suporte dos técnicos da ABAPA. “O Oeste da Bahia é uma referência em produtividade e podemos transferir a tecnologia para que os produtores do Sudoeste retomem a vocação para a produção irrigada de algodão, aproveitando o clima, o solo e a disponibilidade hídrica disponíveis para as lavouras de algodão, alavancando a economia com a geração de emprego, renda e a qualidade de vida para a região”, pontua.

