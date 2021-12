Programa Saúde sem Fronteiras chega ao município de Ituaçu neste sábado

O município de Ituaçu, na região de Brumado, recebe a partir deste sábado (25) a ação do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, programa itinerante da Secretária da Saúde do Estado (SESAB), que realizará mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama, em 1.290 mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos deste município.

A unidade móvel estará estacionada na Avenida José Carlos Brito, no Ginásio de Esportes Municipal Alves Rocha, entre os dias 25 agosto e 4 de setembro, das 7 às 18h. Para ser atendida, a mulher deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

adblock ativo