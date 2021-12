Programa Saúde no Trecho chega ao município de Brejões

O município de Brejões recebe, nesta quarta-feira (18), as ações do "Saúde no Trecho", programa realizado pela ViaBahia - Concessionária de Rodovias e a Vitalmed, que consiste em levar até as populações mais carentes serviços básicos de saúde, gratuitamente, por meio de uma equipe médica. No total, 70 atendimentos - entre os quais consulta médica e aferição de pressão arterial, bem como orientações de saúde, bem-estar e alimentação saudável - serão realizados, das 8h às 17h, no Colégio Municipal Eraldo Tinoco, localizado no distrito Serrana. As senhas serão distribuídas por ordem de chegada.

Após a avaliação de um profissional de Enfermagem, os beneficiados serão encaminhados para o atendimento médico. Caso algum paciente apresente alguma intercorrência mais grave, informa a assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, o programa terá o suporte de uma Unidade Avançada de Saúde, destacada exclusivamente para a ação. O órgão informa, também, que, no dia dos atendimentos, realizará testes rápidos (HIV, Sífilis e Hepatite) e vacinação, sendo que para esta é necessário levar o cartão atualizado, RG ou certidão de nascimento e o Cartão do SUS.de nascimento) e o Cartão do SUS.

A caravana da saúde estará no trecho durante uma semana por mês, até setembro deste ano, atendendo cada cidade em um dia específico. Carros de som circularão nos municípios convidando a população a participar. A meta é atender a mais de 1.500 pessoas. Todos receberão panfletos com dicas básicas de saúde, higiene, alimentação saudável, bem-estar, dentre outros. Lançado no mês de abril, o Saúde no Trecho já atendeu a mais de 700 pessoas, entre crianças e adultos, conforme dados da assessoria. O programa conta com o apoio da Prefeitura de Brejões e secretarias municipais de Saúde e Educação.

