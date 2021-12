Profissionais de Saúde cobram reconhecimento da Prefeitura de Brumado

Enfermeiros, técnicos de Enfermagem, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas estão cobrando da Prefeitura de Brumado um tratamento igualitário no quesito de valorização dos serviços prestados durante a pandemia do Coronavírus. Eles alegam que desde o início da crise sanitária estão trabalhando arduamente para salvar vidas e prestar o melhor atendimento possível para toda a população, mas não têm reconhecimento da gestão municipal.

Os servidores pedem uma Condição Especial de Trabalho (CET) de 100%, igual a concedida ao diretor do Hospital Professor Magalhães Neto, Coulibaly Abdoulaye. “Então quer dizer que apenas ele é quem trabalha exposto a situações de risco?”, questionaram em relação ao aumento de salário concedido apenas ao gestor do hospital municipal.

A unidade hospitalar tem recebido pacientes com Covid-19, expondo os profissionais que ali trabalham. “Os funcionários do Centro Covid também recebem remuneração de insalubridade”, afirmaram. (Informações do Achei Sudoeste).

