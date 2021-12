Professores e gestores escolares se reúnem em Lençóis com o governador

Com o objetivo de aproximar a Secretaria da Educação de cada colégio da rede, o governador Rui Costa se reuniu com diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos em Lençóis, na quarta-feira (27). “Nestes encontros, conhecendo as boas referências, boas práticas e os excelentes resultados obtidos nas nossas unidades escolares, como uma das escolas daqui, que está entre os três melhores IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) da Bahia. Também ouvimos as necessidades e carências das escolas, além das medidas de curto e médio prazo que precisam ser adotadas para fortalecer a educação no Estado”, explicou o governador.

Promovido pela Secretaria de Educação do Estado, o encontro contou com a presença do titular da pasta, Jerônimo Rodrigues, do sub-secretário Danilo Melo e da equipe técnica da Secretaria, que se reuniram com os profissionais ligados a 39 unidades escolares que pertencem ao Núcleo Territorial de Educação de Seabra (NTE 3). “Com todos unidos, conseguimos resolver os problemas operacionais, de infraestrutura e, também, de formação, para que a escola esteja pronta para seguir com o processo de aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou o secretário Jerônimo.

Este foi o terceiro encontro realizado do total de 27 que já estão programados para acontecer em várias partes do Estado. A ação faz parte da estratégia que busca a melhoria dos índices educacionais na Bahia. Após a reunião com professores, o governador visitou o Centro Educacional Renato Pereira Viana, onde foram discutidas as possibilidades de melhorias na infraestrutura dessa unidade de ensino da rede estadual.

