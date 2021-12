Professores da rede municipal fazem protesto em frente à Câmara de Jequié

Os professores da rede municipal de ensino de Jequié, no centro-sul baiano, realizaram um protesto em frente ao prédio-sede da Câmara de Vereadores, localizado na rua 2 de Julho, na noite desta terça-feira, 29. O ato teve como objetivo a reivindicação pelo retorno da Regência/Gratificação, cortada em 2019 via decreto pelo prefeito afastado Sérgio da Gameleira (PSB).

Os docentes cobram dos parlamentares apoio para convencer o prefeito interino Hassan Iossef (Podemos) a promover a revogação de decreto de Gameleira. O corte acabou reduzindo os ganhos da categoria. Os professores alegam que o Decreto Municipal 20.091, que determinou a suspensão da gratificação para regência de classe, é ilegal.

De acordo com informações do Blog Marcos Frahm, após a sessão ordinária desta terça-feira, o presidente da Câmara, Emanuel Campos (PV), recebeu os manifestantes. O vereador afirmou que a decisão do corte da Regência não passou pela Câmara, mas que o Legislativo está aberto ao diálogo e busca de soluções.

