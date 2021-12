Produtores rurais vão acionar MP contra veterinário da Adab por sacrificar novilhas apreendidas

Depois de Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) apreender três caminhões boiadeiro, na região de Tanhaçu, com gado clandestino e sacrificou 105 novilhas, um produtor rural que não quis se identificar disse, em entrevista ao Site Achei Sudoeste, que foi uma maldade ter sacrificado os animais por estarem sendo transportados de forma irregular. Segundo ele, produtores rurais da região já estariam se mobilizando para mover uma ação civil pública, no Ministério Público, para apurar o caso.

“Não estou aqui contra o trabalho da ADAB, nem contra a intervenção contra o transporte irregular, mas sim contra o que aconteceu com os animais. É uma crueldade levar mais de 100 novilhas para o abate. Elas poderiam ter sido apreendidas e levadas a leilão. Tenho certeza de que seriam arrematadas imediatamente. Isso é um absurdo, inadmissível”, afirmou o produtor, responsabilizando o veterinário e fiscal da ADA, Clemente Gomes, pela ação.

Ainda segundo o produtor, a ADAB poderia ter apreendido os animais e realizado exames para saber se as novilhas estariam contaminadas com alguma doença, antes de partir para o sacrifício. “Tenho certeza de que as autoridades, o Ministério Público e a polícia não têm conhecimento disso. Espero que ele seja punido e as providências sejam tomadas”, afirmou. (Com informações do Achei Sudoeste).

Veja aqui a crítica do deputado Eduardo Salles à ADAB, pelo ocorrido.

