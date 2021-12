Produção da Vanádio de Maracás será ampliada em 25%

A mineradora Vanádio Maracás, do grupo Largo Resources, comemorou cinco anos de operação na Bahia, na quinta-feira (18), anunciando a ampliação da produção no Estado, passando de 800 toneladas para um mil toneladas por mês. No mês passado, a empresa assinou protocolo de intenções com Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), com previsão de investimentos de R$ 82,7 milhões para ampliação e modernização da planta mineiro-industrial no município de Maracás.

Única mineradora de vanádio das Américas, a mina produz 7% da demanda mundial de pentóxido de vanádio e exporta 100% do seu produto. Serão mantidos os 373 empregos já existentes e outros 25 postos de trabalho diretos devem ser criados, de acordo com o superintendente de Desenvolvimento e Monitoramento de Empreendimentos (SUDEM), Deraldo Carlos.

“O Governo do Estado está empenhado em trazer investimentos para o interior e essa ampliação e modernização do grupo Largo Resources, em Maracás, reflete o resultado deste trabalho. Prova também que o ambiente de negócios da Bahia está sendo atraente e promissor”, afirmou o gestor.

