Processo de impeachment contra prefeito de Brumado é acatado por vereadores

A maioria dos vereadores de Brumado votou favorável à admissibilidade do processo de impeachment contra o prefeito de Brumado, Eduardo Lima Vasconcelos. A votação que definiu pelo acatamento do processo foi aberta na noite dessa segunda-feira (6), na Câmara Municipal. As denúncias foram apresentadas pela Auditoria Pública Cidadã da Bahia (AUCIB), que notificou irregularidades na utilização de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Ou seja, o gestor municipal teria usado os recursos exclusivos para a Educação para reforma de estradas vicinais.

O pedido foi aprovado por nove votos favoráveis e quatro contrários. Uma comissão formada por vereadores, por meio de sorteio, será a responsável pela investigação da denúncia. Cabe a eles julgar se houve crime de responsabilidade praticado pelo gestor municipal. Após o fim dos trabalhos da comissão, os vereadores decidirão se Eduardo Lima Vasconcelos permanecerá ou não no cargo. Neste caso, será preciso que pelo menos 2/3 dos vereadores votem pela cassação do prefeito.

Como votaram os vereadores - A favor da abertura do processo, votaram Edmilson Aguiar, Elias Piau, Girson Lêdo, Ilka Abreu, Leonardo Vasconcelos, Luiz Carlos Palito, Reinaldo Brito, Zé Ribeiro e Wanderley Amorim. Contrários à abertura do processo, Lia Teixeira, Gláudson Dias, Zé Carlos de Jonas e José Santos. (Com informações do Site Achei Sudoeste).

