Primeiro Emprego chega a Vitoria da Conquista e região

O município de Vitória da Conquista recebe, nesta quinta-feira (12), o mutirão do Programa Primeiro Emprego, beneficiando jovens e adultos que concluíram os cursos técnicos de nível médio da rede estadual da Educação Profissional e Tecnológica, nos anos de 2015, 2016 e 2017. O atendimento, que se estende às populações de Cândido Sales, Itapetinga, Itororó e Itambé, será realizado das 8 às 12h, no Instituto de Educação Euclides Dantas, no bairro do Recreio. Durante a ação, será feita a atualização de dados e ainda verificada a regularidade do candidato junto ao banco de dados da Secretaria da Educação do Estado.

Caso haja vaga disponível na área em que se formou, o candidato será encaminhado pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) para verificar a elegibilidade (se atende à legislação do programa). Se ele for elegível para a vaga, serão verificadas as nota médias durante todo o curso (ranking) e dada preferência sempre para aqueles de maior nota, que serão encaminhados para uma possível contratação com carteira de trabalho assinada e todos os direitos garantidos. O contrato tem duração de 24 meses no âmbito do Estado por meio das fundações parceiras, que fornecerão, além de salário mínimo, plano de saúde opcional (Planserv), alimentação, vale transporte e processo formativo vinculado a sua área e ao serviço público.

Para realizar a atualização cadastral e se habilitar a ocupar uma possível vaga, o egresso precisa apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e CPF. Para efetivar a contratação, será preciso apresentar, ainda, a Carteira de Reservista, Título de Eleitor, com o último comprovante de votação, comprovante de residência, currículo atualizado e certificado de conclusão do curso ou diploma ou histórico escolar. Para as pessoas casadas será necessário apresentar, também, a Certidão de Casamento, Certidão de Nascimento caso tenha filho, cartão de vacinação (dependente com até cinco anos de idade), comprovante de escolaridade (dependente após seis anos), conta bancária e duas fotos 3x4.

