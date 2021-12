PRF resgata mais de 170 pássaros silvestres em veículo na BR-116

Mais de 170 pássaros silvestres foram resgatados na tarde desta quarta-feira, 24, durante operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão aconteceu na altura do Km-932 da BR-116, em trecho que pertence ao município de Encruzilhada (distante a 607 km de Salvador), no centro-sul do estado.

De acordo com as equipes, os agentes realizavam rondas na região quando avistaram um veículo, modelo Volkswagen Fox, com placar de Itaperuna, município do estado do Rio de Janeiro. Durante a abordagem, os policiais notaram um certo desconforto por parte do motorista e decidiram revistar o carro.

No interior do automóvel, foram encontrados 174 aves silvestres. Entre as espécies resgatadas havia canários, cardeais, coleiros, tico-tico e cestinhas. Três das aves, inclusive, foram encontradas mortas.

Segundo a PRF, também foi resgatado um Azulão, pássaro que tem como habitat a região da caatinga e tem sido alvo constante do tráfico de animais silvestres, sendo capturados e levados para todo o país e até para o exterior.

As aves foram localizadas escondidas no assoalho e no banco traseiro do carro em seis pequenas gaiolas, encobertas por lençol, tornando o confinamento sem ventilação adequada e em ambiente escuro.

O condutor de 66 anos de idade assumiu a responsabilidade pelo aprisionamento ilegal dos animais e disse não possuir autorização do órgão ambiental para criação. Ele ainda informou que adquiriu os pássaros na cidade de Vitória da Conquista, por cerca de R$ 860.

O idoso irá responder por contra o meio ambiente e sob o agravante de ser reincidente na prática. Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental (INEMA), onde passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade.

adblock ativo