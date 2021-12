PRF promove fiscalização rigorosa e intensifica policiamento na BR-116

Agentes federais lotados na Delegacia de Vitória da Conquista realizaram, nesse final de semana, comando de fiscalização de trânsito em trechos da BR-116, com o objetivo de garantir a segurança viária dos usuários que utilizaram as rodovias federais da região. O uso abusivo de álcool foi uma das principais preocupações do órgão.

A fiscalização e o policiamento foram intensificados por meio de rondas ao longo da rodovia e dos trechos mais movimentados, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito, o que incluí o perímetro urbano e o anel viário da cidade.

Viaturas e policiais estiveram posicionadas estrategicamente em locais considerados pontos críticos, realizando o patrulhamento preventivo e o policiamento ostensivo. Durante as abordagens, os policiais rodoviários federais fizeram uso do bafômetro.

Em relação aos veículos de duas rodas foi dada atenção especial a itens de segurança, como o uso obrigatório do capacete para todos os ocupantes; uso correto dos retrovisores; sistema de iluminação e equipamentos obrigatórios.

O enfrentamento à criminalidade segue intensificado nesse período para evitar assaltos, porte ilegal de arma, receptação de veículo roubado e tráfico de entorpecentes. A PRF conta com grupos especializados de combate ao crime para intensificar essas ações.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do país.

