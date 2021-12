PRF apreende 10 kg de maconha após perseguição na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta quinta-feira, 2, 10 kg de maconha, após perseguição seguida de acidente, na BR-116, na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação começou em frente à unidade policial da PRF, localizada no km 830 e seguiu prolongou por quase cinco quilômetros na rodovia.

Durante fiscalização de combate à criminalidade, os agentes da Polícia Rodoviária desconfiaram de um motorista e decidiram abordá-lo. O condutor não obedeceu à ordem de parada e fugiu, executando manobras perigosas, ultrapassagens proibidas e colocando em risco a vida de outras pessoas.

Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção e capotou. Ele fugiu a pé do local do acidente e ainda não foi localizado. No interior do veículo, foram encontrados os 10 kg da droga, avaliada em R$ 10 mil. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista, para registro do crime e demais procedimentos.

adblock ativo