Prefeitura de Vitória da Conquista recua na decisão de reabertura de bares e restaurantes

Com o aumento de casos e taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a Prefeitura de Vitória da Conquista adiou, pela segunda vez, a reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes e academias da cidade. Os números de junho representam mais de 67% dos casos confirmados no município e o número da taxa de ocupação na UTI também cresceu e chegou a 60% na última semana, assim como o número de óbitos. Os fatos levaram a gestão municipal recuar na decisão anterior de liberar o funcionamento desses estabelecimentos a partir de agora.

O comércio de Vitória da Conquista foi reaberto no dia 1º de junho e a segunda etapa começou no dia 8 de junho. Até o dia 31 de maio, 159 casos tinham sido registrados no município. Segundo o boletim divulgado no sábado (20) pela prefeitura municipal, o número de infectados subiu para 486.

Em reunião do Comitê de Representação Civil e Institucional, nesse final de semana, o coordenador Kairan Rocha, que é secretário de Administração, disse que, apesar de ter sido anunciada a contratação de 20 leitos de UTI do Hospital das Clínicas de Vitória da Conquista (HCC) pelo Governo do Estado, apenas dez deles teriam condições de receber pacientes em estado crítico da doença. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu do diretor clínico do hospital, Vinícius de Brito Rodrigues, ofício informando que o HCC conta com 20 leitos de UTI, mas, na verdade, apenas 12 deles possuem respiradores, e mesmo assim, dois respiradores seriam de backup, ou seja, são aparelhos de reserva, que seriam utilizados no caso de algum dos outros sofrerem problemas de qualquer natureza.

De acordo com informações do Comitê de Gestão de Crise da cidade, tanto o prefeito Hérzem Gusmão, quanto a secretária de Saúde, Ramona Cerqueira, teriam tentado contato com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, mas não tinham recebido resposta. Assim, diante dos números revelados sobre a quantidade real de leitos do HCC, a taxa de ocupação de UTIs alcançaria 68,33% e, conforme estabelece o Protocolo de Reabertura Gradual do Comércio, esse número deixa o município em estado de alerta.

O secretário Fábio Vilas-Boas, por sua vez, disse ser "lamentável que o prefeito Hérzem Gusmão tenha feito declarações públicas que revelam desconhecimento técnico e, portanto, despreparo para lidar com o momento crítico da pandemia da Covid-19 em seu município. Pior ainda foi usar o alegado baixo número de respiradores do hospital como motivo para suspensão do precipitado programa de abertura do comércio de Vitória da Conquista". Ainda segundo Vilas-Boas, a cidade de Vitória da Conquista possui, atualmente, 50 leitos de UTI, com ocupação de 59%. No Hospital de Clínicas foram abertos 20 leitos de UTI, sendo 12 com respiradores. Ele destaca que os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, conforme a Anvisa, estabelecem que uma UTI adulto deve dispor, no mínimo, para funcionar, um respirador para cada dois leitos, o que acontece hoje com o HCC. Dos 20 leitos disponíveis, oito estão ocupados e apenas dois estão em uso de respiradores.

"O governo do Estado tem monitorado todas as UTIs contratadas e, havendo necessidade, mais respiradores serão enviados. A saúde pública não pode ficar a reboque de motivações políticas. As decisões responsáveis e técnicas continuarão a ser tomadas pelo governo do Estado", disse Vilas-Boas, ressaltando que respiradores não são equipamentos que estejam sobrando para que não sejam distribuídos com racionalidade e responsabilidade. (Com informações do G1 Bahia).

adblock ativo