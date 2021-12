Prefeitura de Jequié abre sindicância para apurar suspeita de furto de 456 caixas de desinfetantes

A Prefeitura de Jequié abriu sindicância para apurar denúncia de furto de mercadoria destinada ao trabalho de higienização do Departamento de Material e Patrimônio (DEMAP). Vereadores da bancada de oposição foram, nessa segunda-feira (6), até a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), onde registraram, junto ao delegado Ivan Lessa, pedido de investigação da suspeita do furto de 456 caixas de desinfetantes.

A suspeita é que a mercadoria teria sido retirada do local, mediante ofício assinado pelo ex-diretor do Departamento de Serviços Públicos, Marcos Moura ”Garapa”, não constando comprovação do produto ter chegado à pasta para a qual seria destinado. As informações postadas nas redes sociais dando conta de que a mercadoria subtraída teria sido comercializada com empresas comerciais da cidade de Ipiaú foram inseridas no pedido de apuração. Com informações do site Jequié Repórter).

