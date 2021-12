Prefeitura de Itabuna deverá adotar medidas mais restritivas para conter proliferação do Coronavírus

A prefeitura de Itabuna poderá seguir o decreto do governo estadual para o feriado de São João, visandofrear a propagação da Covid-19 e o reforço das medidas de isolamento social.

O município do Sul da Bahia está há dias com 100% de ocupação em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) com pacientes infectados pelo Coronavírus.

Até o momento são 556 óbitos decorrentes da doença e 19 pacientes estavam esperando na fila por regulação de UTI na manhã dessa terça-feira (15), de acordo com a gestão municipal.

adblock ativo