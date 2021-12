Prefeitura de Conquista pretende abrir bares e restaurante no dia 2 de julho

Apesar de as autoridades de Saúde terem considerado um momento crítico da pandemia do novo Coronavírus, a prefeitura de Vitória da Conquista anunciou a previsão de reabertura de bares e restaurantes do município para a próxima quinta-feira (2) e do segmento de academias, em 13 de julho. Em videoconferência nesse domingo (28), membros Comitê de Representação Civil e Institucional e do Comitê de Gestão de Crise da Prefeitura, além de representantes de entidades da sociedade civil, da Associação de Bares e Restaurantes de Vitória da Conquista (ABRACON) e de academias de ginástica, discutiram os últimos dados epidemiológicos de Vitória da Conquista e o Plano de Retomada Gradual das atividades econômicas no município.

A prefeitura já adiou por duas vezes a terceira fase de reabertura do comércio da cidade, quando está programada a abertura de restaurantes, lanchonetes e academias. O comércio reabriu na cidade no dia 1º de junho e a segunda etapa começou no dia 8 de junho. A suspensão da reabertura ocorreu por conta do crescimento da taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), do número de casos de pessoas infectadas pelo Coronavírus e de óbitos.

Em Vitória da Conquista, o número de pessoas que se infectaram com o Coronavírus chegou a 645, desde o início das notificações, em 27 de fevereiro, até esse domingo (28). Dos confirmados, 464 já estão recuperados e outros 167 estão com o vírus ativo seguindo em recuperação, sendo que 12 estão internados e 155 em tratamento domiciliar. Nos leitos clínicos e de UTI da rede SUS destinados, exclusivamente, ao tratamento da Covid-19, estão internados 53 pacientes de 23 municípios da macrorregião: Vitória da Conquista, Livramento de Nossa Senhora, Eunápolis, Jaguaquara, Cândido Sales, Itapebí, Brumado, Nova Canaã, Ilhéus, Prado, Iguaí, Jordânia, Potiraguá, Ibicuí, Luiz Eduardo Magalhães, Calulé, Encruzilhada, Jânio Quadros, Itapetinga, Itororó, Tremedal, Ibirapuã, Aurelino Leal e Malhada de Pedras.

adblock ativo