Prefeitura de Conquista flexibiliza medidas restritivas e libera eventos sociais e de entretenimento

A prefeitura de Vitória da Conquista, no Sudoeste baianop, resolveu flexibilizar as medidas restritivas na região e liberou eventos sociais e de entretenimento. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (14).

Conforme o decreto, fica permitida a realização de eventos sociais e de entretenimento limitados a 50% da capacidade de cada local, atingindo até 50 pessoas, seguindo os protocolos sanitários, como uso de máscara e álcool em gel, além de respeitar o distanciamento mínimo de 1,5m.

O decreto também manteve o horário de funcionamento dos shoppings de Vitória da Conquista das 10h às 21h. Já o comércio, poderá funcionar das 8h às 20h, incluindo os sábados e domingos.

