Prefeitura de Brejões reestrutura a Central de Rede de Frios

Com um investimento superior a R$ 50 mil, a Prefeitura Municipal de Brejões reestruturou a Central de Rede de Frios. Para isto, foram adquiridas três câmaras frias de última geração, computadores, impressora, estabilizadores, gerador e câmeras fotográficas, entre outros itens. O equipamento passa a contar com uma central instalada na sede e uma base de suporte na Unidade de Saúde da Família Fernando Lopes da Silva, no distrito de Serrana. A coordenadora da Rede de Frios de Brejões, Silvandira Guedes, comentou sobre a nova estrutura. “A partir de agora, poderemos dormir tranquilamente tendo a certeza de que nossas vacinas estão acondicionadas de forma adequada e com total segurança”.

A secretária de Saúde de Brejões, Ana Paula Campos Silva, destacou o pioneirismo do município na Região do Vale do Jiquiriçá ao investir na compra de equipamentos modernos que vão proporcionar um controle maior dos imunobiológicos (vacinas), passando a ser acondicionados e monitorados com mais eficiência, conforme a gestora. “A nova estrutura de Rede de Frios contempla todas as etapas do processo que vão desde o armazenamento, conservação, distribuição e transporte dos imunobiológicos até as unidades de saúde. Este era um sonho antigo que passa a se tornar realidade graças à visão diferenciada do prefeito Sandro Correia, que ouviu o nosso pedido e entendeu que esta demanda se refletirá em economia de recursos públicos, uma vez que não será mais necessário encaminhar as vacinas para Jequié, como ocorria em situações de falta de energia ou quebra de equipamentos”, pontuou.

Com a capacidade de armazenamento de mais de três mil doses, a nova Rede de Frios do município de Brejões conta com três câmaras inteligentes, que mantêm as vacinas em uma temperatura entre 2°C e 8°C, proporcionando melhor conservação dos imunobiológicos e, consequentemente, uma maior eficácia na imunização e distribuição das doses. Tanto no distrito de Serrana, quanto na central, o monitoramento será realizado 24h, inclusive durante finais de semana e feriados, quando um técnico ficará em regime de plantão.

