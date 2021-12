Prefeitura de Amargosa realiza o pagamento do 13º salário dos servidores

A Prefeitura Municipal de Amargosa realizou o pagamento integral, nesta quarta-feira (20), do 13º salário de servidores contratados, comissionados e efetivos. Com isso, serão injetados cerca de R$ 2 milhões na economia do município neste fim de ano. O prefeito Júlio Pinheiro afirma que esta é mais uma medida de valorização do trabalhador da prefeitura, implementada pela atual gestão. “Apesar do momento complicado que vivemos com a crise dos municípios baianos, estamos honrando o nosso compromisso de valorizar os nossos servidores e, por isso, dedicando todos os esforços para garantir que nossos trabalhadores recebam todos os benefícios a que têm direito. Esta é mais uma medida que mostra que a nossa economia está tomando um rumo diferente, apesar das dificuldades, e que estamos trilhando um caminho próspero”, declarou o gestor municipal.

