Prefeitura de Amargosa e SENAC realizam cursos voltados ao período natalino

Com o objetivo de promover novas formas de geração de emprego e renda, a Prefeitura de Amargosa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), esta realizando cursos voltados ao período natalino. As capacitações são direcionadas a famílias em situação de vulnerabilidades social e financeira e que são usuárias dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referencia Especializado de Assistência Social (CREAS) do município. As modalidades ofertadas são: culinária natalina; preparo de pães; preparo e decoração de bolo, além de qualidade no atendimento. As aulas, que acontecem diariamente nas instalações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), das 18h às 20h, seguem até 15 de dezembro.

