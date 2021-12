Prefeitura de Amargosa dá início à campanha de arrecadação do IPTU

A Prefeitura Municipal de Amargosa, através da Secretaria de Administração, Finanças e Desenvolvimento Institucional (SEAFI), deu início ao período de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2017. Os contribuintes que optarem pela cota única terão desconto de 20% no valor total do imposto, efetuando o pagamento até o dia 30 de novembro. Também está disponível a opção de parcelamento em duas vezes, desde que o valor total do imposto seja superior a R$100,00, com a primeira parcela para dia 30/11 e a segunda para o dia 29/12. Os contribuintes que não receberem o carnê de pagamento, devem se dirigir à Diretoria Municipal de Tributos (DMT), localizada na Praça do Bosque, e solicitar uma segunda via.

Mais informações através do telefone 75 3634-3977 ou do email tributos@amargosa.ba.gov.br.

adblock ativo