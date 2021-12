Prefeitura de Amargosa busca financiamento para obras no município

Com o objetivo de executar obras e serviços de infraestrutura urbana e de saneamento, a Prefeitura Municipal de Amargosa encaminhou para a Câmara de Vereadores projetos de lei que preveem a captação de novos recursos, através de financiamento com a Caixa Econômica Federal, Agência de Fomento do Estado da Bahia (DESENBAHIA) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A previsão é que os projetos sejam votados pelos vereadores durante a sessão desta quinta-feira (7) e, caso aprovados, o município poderá receber até a R$ 10 milhões para investir em desenvolvimento urbano.

O prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, afirma que a receita cogitada, junto às agencias de fomento, será utilizada para obras de pavimentação asfáltica, requalificação das avenidas das entradas da cidade, pavimentação em paralelepípedo e drenagem de águas pluviais em diversos bairros e requalificação e construção de praças e jardins na sede e nos distritos. Está prevista, também, a atualização do Plano Diretor Participativo Municipal, elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, além da modernização da administração tributária e da gestão dos setores sociais básicos.

As mudanças na cidade, completa o gestor municipal, são emergenciais. “Os investimentos são essenciais para que o nosso município possa executar as obras que a população precisa. Tenho certeza de que os projetos serão aprovados na Câmara, pois votar contra uma fonte de recursos tão necessária para Amargosa seria votar contra o que a população quer e precisa”.

