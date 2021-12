Prefeitura convoca suplente para Conselho Tutelar de Amargosa

A convocação de suplência para o cargo de conselheira tutelar, em Amargosa, foi publicada no Diário Oficial do município, nesta quinta-feira (16). Conforme portaria nº 350, de 16 de novembro de 2017, a suplente Aline Araujo da Rosa exercerá o cargo durante o período de 60 dias, com atribuições e remuneração fixadas pela lei municipal nº 201, de 12/10/2005. A convocação se dá por conta do afastamento do conselheiro Ricardo Silva Araújo, que, por motivos de saúde, estará ausente por esse mesmo período.

