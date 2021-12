Prefeitos de Brejões e Santanópolis apresentam suas reivindicações na SERIN

Os prefeitos dos municípios de Brejões, Alessandro Correia, e de Santanópolis, José Florin Santos, se reuniram nesta terça-feira (28) com o secretário Josias Gomes, da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN) em uma pauta de reivindicações. Alessandro solicitou a reforma do Mercado Municipal de Brejões e José Florin reivindicou a obra de reforma da maternidade da Unidade Mista de Saúde Eduardo Gomes Brito.

