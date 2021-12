Prefeito eleito em Gongogi critica problemas estruturais em prédio da prefeitura

O prefeito eleito Adriano Mendonça (PSD), da cidade de Gongogi, a 273 km de Salvador, criticou a situação das instalações da prefeitura da cidade, localizada no Centro-Sul da Bahia.

De acordo com o gestor, os problemas encontrados vão do sucateamento da estrutura até a retirada de equipamentos, como poltronas, ventiladores e mesas, pela última gestão do município.

“O prédio da Prefeitura não está em condições adequadas para o trabalho. Já determinamos à equipe a adoção de medidas para melhorar o cenário”, revelou Mendonça ao Ubatã Notícias.

Ainda conforme o político, eleito com 52,26% dos votos, salários atrasados e dívidas são outros problemas enfrentados pela atual gestão. “Estamos levantando o valor da dívida deixada”, finalizou.

adblock ativo