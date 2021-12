Prefeito de Macarani reivindica recuperação da BA-130 e construção de ponte na região do Rio Bonito

Em audiência com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, o prefeito de Macarani, Miller Ferraz, solicitou a recuperação da rodovia BA-130, no trecho de 65 km que liga Itapetinga a Itarantim. Outro pedido ao Estado foi a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Mangerona, que liga Macarani à região do Rio Bonito, importante polo de pequenos agricultores familiares, que produzem arroz, feijão, milho, mandioca, banana e diversas outras frutas. “Também convidei o governador Rui Costa a visitar o município em abril para a inauguração da fábrica de calçados femininos Renata Melo, unidade que vai gerar cerca de 300 empregos diretos para os moradores de Macarani”, relatou o gestor municipal.

adblock ativo