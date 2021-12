Prefeito de Lençóis nega casos de Covid no município

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Lençóis nega que existem casos de pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus na cidade. Segundo a gestão, os dois únicos casos confirmados que aparecem nos boletins da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) seriam de moradores de Salvador e de Aracaju e estariam sendo vinculados ao município por conta dos seus cartões do Sistema Único de Saúde (SUS).

"A partir do momento que surgiu o casos no sistema, foram realizados os contato,s via telefone, com os pacientes, atualizado o endereço de residência, coletada informações pertinentes e repassadas para a 27ª DIRES, em tempo hábil, e feita por eles a exclusão no sistema", explicou o texto. Após a veiculação da nota, o prefeito Marcos Airton postou um vídeo em seu Facebook afirmando haver um "terrorismo com essa situação da Covid-19 em Lençóis".

