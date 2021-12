Prefeito de Lafaiete Coutinho solicita melhorias para o município

Em audiência com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia, Josias Gomes, o prefeito de Lafaiete Coutinho, José Freitas de Santana Júnior, reivindicou a construção da Praça Ariston Pereira, no centro da cidade. O projeto, no valor de R$ 430 mil, está pré-aprovado e a ordem de serviço deverá ser divulgada ainda este mês. Ele também solicitou melhoramentos na rede de abastecimento de água da EMBASA, alegando que existem canos quebrados e problemas de entrada de ar.

adblock ativo